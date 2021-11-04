Необходимо провести в ООН определенные реформы - экс-генсек ЛАГ
БАКУ /Trend/ - Необходимо провести в ООН определенные реформы, чтобы ее деятельность была более эффективной.
Об этом сказал в четверг бывший генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ), экс-глава МИД Египта Амр Мохаммад Муса в ходе панельной дискуссии на тему «Новый мировой порядок после COVID-19» в рамках VIII Глобального Бакинского форума «Мир после COVID-19», сообщает Trend.
По его словам, структуры ООН могут помочь небольшим бедным странам.
«Очень важно, чтобы ООН осуществила эту работу», - сказал Мохаммад Муса.
Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4 ноября в азербайджанской столице проходит VIII Глобальный Бакинский форум «Мир после COVID-19», который продлится до 6 ноября.
В нем участвуют представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости.
К мероприятию, организованному в гибридном формате, подключатся, в том числе и в режиме онлайн, около 300 участников.
(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)