Солидарность является ключевым условием для борьбы с нынешними кризисами - экс-президент Хорватии

БАКУ /Trend/ - Кризис, связанный с пандемией коронавируса, повлиял и на олимпийское движение. Солидарность является ключевым условием для борьбы с нынешними кризисами. Нам необходима глобальная солидарность. Единство и мир могут устранить политическую, экономическую и гуманитарную поляризацию.

Как сообщает Trend, об этом сказала экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович на церемонии открытия VIII Глобального Бакинского форума «Мир после COVID-19».