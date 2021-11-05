Большая часть населения мира столкнулась с голодом - старший научный сотрудник Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН

БАКУ /Trend/ - Система сельского хозяйства не оптимальная, большая часть населения мира столкнулась с голодом.

Об этом сказала в пятницу старший научный сотрудник Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Исмахане Элуафи на панели на тему: "Продовольствие и поощрение продовольственной безопасности" в рамках VIII Глобального Бакинского форума "Мир после COVID-19", сообщает Trend.

По ее словам, пандемия ускоряет рост голода: "С другой стороны, у нас есть шанс, так как технологии развиваются. Используя эти возможности, мы можем предотвратить проблему. Также следует изменить образ жизни. Диверсификация продовольственной системы покажет нам путь решения и, самое главное, поможет предотвратить голод и продовольственный дефицит. Мы можем решить эти проблемы".

Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4 ноября в азербайджанской столице начал работу VIII Глобальный Бакинский форум "Мир после COVID-19", который продлится до 6 ноября. В восьмом по счету Бакинском форуме с целью обсуждения вопросов, имеющих глобальное значение, участвуют представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости. К мероприятию, организованному в гибридном формате, подключатся, в том числе и в режиме онлайн, около 300 участников.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)