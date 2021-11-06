Глава МИД Азербайджана принял зампомощника госсекретаря США (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Кавказа, региональным конфликтам и вопросам Южной Европы Эрику Олсон, сообщает в субботу Trend со ссылкой на азербайджанский МИД.
Байрамов отметил на встрече, что визит Олсон в Азербайджан в рамках регионального турне имеет важное значение с точки зрения обсуждения перспектив развития азербайджано-американских отношений, а также ознакомления с текущей ситуацией в регионе.
Было подчеркнуто, что между двумя странами существуют успешные партнерские отношения.
В свою очередь, зампомощника госсекретаря США сообщила, что в рамках ее визита состоялась очень плодотворная встреча с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Она также высоко оценила поддержку Азербайджана в обеспечении безопасности в Афганистане в рамках миротворческой миссии НАТО.
На встрече стороны обменялись мнениями по ситуации в регионе в постконфликтный период.
Байрамов проинформировал Олсон о шагах, предпринятых азербайджанской стороной по выполнению трехсторонних заявлений.
На встрече стороны также обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)