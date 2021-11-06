Генсек ТЮРКСОЙ поздравил Президента Ильхама Алиева с Днем Победы

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджану Ильхаму Алиеву.

"От имени Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) и от себя лично с самыми искренними чувствами поздравляю Вас и народ Азербайджана с 8 Ноября - Днем Победы.

Эта славная Победа, завоеванная под лидерством Вашего превосходительства, продемонстрировала всему миру единство и солидарность азербайджанского народа.

Уверен, что эта Победа внесет большой вклад в будущее развитие братского Азербайджана, а разрушенное историческое и культурное наследие в Карабахе в скором времени под Вашим руководством будет восстановлено и интегрировано в мировую культуру.

Желаю, чтобы связи между ТЮРКСОЙ и Азербайджанской Республикой в сфере культуры продолжали развиваться, чтобы народ Азербайджана всегда жил в условиях независимости и мира под мудрым и решительным руководством Вашего превосходительства", - говорится в послании.