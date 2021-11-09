Победа Азербайджана во Второй Карабахской войне стала главным военно-политическим событием 2020 года - Игорь Коротченко

БАКУ /Trend/ - Победа Азербайджана во Второй Карабахской войне стала главным военно-политическим событием 2020 года, и объективно выдвинула Азербайджан в число ведущих стран не только региона, но и мира.

Об этом сказал Trend главный редактор авторитетного российского журнала "Национальная оборона", известный военный эксперт Игорь Коротченко.

"Азербайджан в Карабахской войне разгромив Армению, которая капитулировала, фактически вырвал Армении военные клыки. Современная Армения способна только на относительно локальные военные провокации, чем она и занимается. Но с военной, с организационной точки зрения армянской армии сегодня не существует как таковой", - сказал военный эксперт.

Коротченко подчеркнул, что Победа Азербайджана действительно открывает перспективы для восстановления мира, безопасности и стабильности на Южном Кавказе.

"Инициативы, которые сегодня в политическом плане представляют большой интерес – это, прежде всего, разблокирование транспортных коммуникаций в регионе, и соответственно запуск и ускорение всех экономических процессов. Поэтому процветание, мир, безопасность, устойчивое развитие - вот что открывает региону Победа Азербайджана во Второй Карабахской войне", - сказал он.

Как отметил известный военный эксперт, безусловно, для России стабильность и безопасность на Южном Кавказе являются одним из главных приоритетов в регионе.

"Российские инициативы практически по целому ряду направлений сходятся с позицией Азербайджана. Мы едино выступаем за реализацию трёхстороннего заявления в полном объеме. Но, к сожалению, Армения сегодня пока не готова к миру. Будет ли она готова дальше, в принципе, покажут ближайшие события. Потому что сильнейший всплеск нестабильности, турбулентности, митинг оппозиции, который намечен в Ереване на 8 ноября - нельзя исключать повторения того, что мы увидели год назад, когда толпа штурмовала правительственные здания, искала Пашиняна, чтобы уничтожить его физически. Собственно, это лишний показатель уровня толерантности армянского общества, которое глубоко больно с точки зрения тех шовинистических, и зачастую полуфашистких настроений, которые там превалируют. Поэтому мир с опорой на силу, на политическое принуждение Армении к конструктивному поведению, наверное, мы можем рассчитывать только на это. В целом ожидаем, что Южный Кавказ в случае реализации инициативы три плюс три, запуска проекта Зангезурского транспортного коридора все-таки получит шанс на превращение в один из динамично развивающихся регионов мира", - заключил Коротченко.

(Автор: Джани Бабаева)