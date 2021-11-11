Главы МИД Азербайджана и Армении обсудили нормализацию отношений

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках визита в Париж провел встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ (Брис Рокфейль из Франции, Эндрю Шафер из Соединенных Штатов Америки и Игорь Ховаев из Российской Федерации), а также при участии сопредседателей с главой МИД Армении Араратом Мирзояном, передает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

На встречах также присутствовал личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.

Стороны обменялись мнениями о вопросах, связанных с процессом нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией с учетом новых реалий в регионе.

Министр Джейхун Байрамов довел до внимания противоположной стороны позицию Азербайджана по постконфликтной ситуации.