Посол Туркменистана в Италии Тойли Комеков совершит визит в регион Венето

БАКУ/Trend/ - 10–12 ноября 2021 года состоялся визит Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Итальянской Республике Тойли Комекова в регион Венето.

В рамках визита состоялась встреча Посла с губернатором региона Лукой Дзайя, в ходе которой сторонами была отмечена взаимная заинтересованность в углублении сотрудничества в текстильной отрасли, в области агропромышленного комплекса и создании промышленных предприятий с использованием итальянских технологий. Также стороны обсудили развитие отношений между велаятами Туркменистана, в частности Ахалским велаятом и регионом Венето по линии бизнеса и торговых отношений, культурного обмена, проведения различных совместных мероприятий и конференций.

В рамках программы пребывания в Венето туркменская делегация встретилась с руководством Университета Ка-Фоскари, Фонда Кверини Стампалья в столице Венето городе Венеции и приняла участие в международной выставке лошадей «Fieracavalli», проходящей в Вероне с 1898 года.

Также во время своего пребывания туркменская делегация была принята руководством Ассоциации Всеобщей конфедерации итальянской промышленности «Конфиндустрия» региона Венето. Были организованы краткие презентации с участием руководителей конфедераций итальянских промышленников «Конфиндустрии» Венеции, Виченцы, ассоциации предпринимателей Падуи и Тревизо, а также различных итальянских компаний, базирующихся в регионе. Представителями делового круга региона Венето была выражена заинтересованность в развитии и укреплении бизнес-отношений с Туркменистаном и передаче опыта и современных технологий туркменским партнерам.

Венето считается одним из самых посещаемых и высокоразвитых регионов Италии, с высоким уровнем жизни. Промышленный сектор, текстильная и сельскохозяйственная отрасли превратили Венето в крупный экономический регион Италии, в котором проявляют интерес к развитию всесторонних отношений с Туркменистаном.