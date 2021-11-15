Сейчас нужно смотреть вперед, чтобы выходить на урегулирование на Южном Кавказе – Марков (Версия 2) (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Сейчас нужно смотреть вперед, чтобы выходить на урегулирование на Южном Кавказе.

Как сообщает Trend, об этом сказал в понедельник директор Института политических исследований Сергей Марков в ходе пресс-конференции на тему "Проблемы укрепления мира в Кавказском регионе" по итогам российско-азербайджанской конференции в городе Шуша.

По его словам, главная цель визита - это посещение Карабаха и ознакомление с его восстановлением.

"Шушу посетило большое количество участников с российской стороны, а также депутаты из Азербайджана и эксперты. Конференция, на которой были интересные инициативы по возможным шагам урегулирования ситуации, прошла успешно", - добавил Сергей Марков.