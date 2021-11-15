Сопредседатели МГ ОБСЕ выразили озабоченность в связи с недавними инцидентами на армяно-азербайджанской границе

БАКУ /Trend/ - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Брис Рокфейль из Франции, Эндрю Шафер из Соединенных Штатов Америки и Игорь Ховаев из Российской Федерации) выразили озабоченность в связи с недавними инцидентами в регионе, в том числе вдоль армяно-азербайджанской границы. Об этом, как передает Trend, говорится в совместном заявлении сопредседателей.

“Сопредседатели призывают стороны немедленно предпринять конкретные шаги по деэскалации ситуации. Сопредседатели также призывают стороны воздерживаться от провокационных действий и полностью выполнить взятые на себя обязательства по заявлению от 10 ноября 2020 года и другим совместно согласованным договоренностям о прекращении огня”,- говорится в заявлении

Как отмечается, недавнее усиление напряженности подчеркивает необходимость согласованного, всеобъемлющего и устойчивого урегулирования всех остающихся вопросов, связанных с карабахским конфликтом или вытекающих из него.

Отметим, что 13 и 14 ноября вооруженные силы Армении совершили несколько провокаций против азербайджанской армии. Провокации были совершены после армянского теракта 13 ноября, когда гражданин Армении бросил гранату в военнослужащих одной из воинских частей Вооруженных сил Азербайджана и миротворческого контингента России, поставив под угрозу их жизнь.