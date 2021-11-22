Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Уганды в Азербайджане (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

БАКУ/Trend/ - 22 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Уганда в нашей стране Мухаммада Тезикубы Кисамбиры.

Как сообщает Trend, посол Мухаммад Тезикуба Кисамбира вручил верительные грамоты Президенту Ильхаму Алиеву.

Затем Президент Азербайджана Ильхам Алиев побеседовал с послом.

На встрече были отмечены хороший уровень связей между нашими странами и взаимная поддержка в рамках международных организаций. Также было подчеркнуто осуществление активного сотрудничества в рамках Движения неприсоединения. В этом контексте Президент Ильхам Алиев выразил признательность за поддержку Республикой Уганда решения о продлении председательства Азербайджана в Движении неприсоединения до 2023 года. Глава государства отметил, что Азербайджан как председатель Движения проводил активную работу по усилению единства между государствами-членами, в частности, для обеспечения практической поддержки в борьбе с COVID-19. Президент Азербайджана подчеркнул, что наша страна и впредь будет продолжать усилия, направленные на укрепление связей между странами-членами Движения неприсоединения. Президент Ильхам Алиев сказал, что уже подписан меморандум о взаимопонимании между Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям (ASAN xidmət) и соответствующей структурой Уганды. Было подчеркнуто, что соответствующие структуры в нашей стране проводят работу, направленную на оказание поддержки процессу создания ASAN xidmət в Уганде.

Высокую оценку в ходе беседы получила поддержка Азербайджаном проекта фонда доверия, предусматривающего обучение девушек в Кении, Танзании и Уганде по линии ЮНЕСКО.

Новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Республики Уганда в нашей стране Мухаммад Тезикуба Кисамбира передал главе государства приветствия Президента Уганды Йовери Мусевени.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия Президента Уганды, просил передать и его приветствия главе государства Уганды.

Мухаммад Тезикуба Кисамбира сообщил, что, назначая его послом в нашу страну, Президент Уганды поручил ему укреплять политическую поддержку между нашими странами на международной арене. Он передал главе нашего государства приглашение руководителя своей страны посетить с визитом Уганду в удобное для Президента Ильхама Алиева время. Он также подчеркнул, что руководство Уганды заинтересовано во вложении Азербайджаном инвестиций в эту страну. Дипломат сказал, что Уганда готова внести вклад в то, чтобы наша страна была представлена в сфере туризма на африканском континенте.