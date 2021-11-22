Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Финляндии в Азербайджане (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

Политика 22 ноября 2021 21:55 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Финляндии в Азербайджане (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

БАКУ/Trend/ - 22 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Финляндской Республики в нашей стране Кирсти Наринен.

Как сообщает , посол Кирсти Наринен передала главе государства приветствия Президента Финляндии Саули Ниинистё и вручила верительные грамоты Президенту Ильхаму Алиеву.

Президент Азербайджана выразил признательность за приветствия Президента Финляндии, просил передать и его приветствия главе Финляндского государства. Президент Ильхам Алиев напомнил о двусторонних встречах с Президентом Финляндии и встречах с ним в рамках международных организаций. Глава государства подчеркнул, что ситуация в регионе изменилась, появились широкие возможности для регионального сотрудничества.

Посол Кирсти Наринен сказала, что между нашими странами есть много схожего, отметила возможности для расширения связей. Посол высоко оценила успешное председательство Азербайджана в Движении неприсоединения.

На встрече состоялся обмен мнениями об укреплении сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом, мира и стабильности в регионе, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Финляндии в Азербайджане (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Финляндии в Азербайджане (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Финляндии в Азербайджане (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Финляндии в Азербайджане (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Финляндии в Азербайджане (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Финляндии в Азербайджане (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Финляндии в Азербайджане (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Финляндии в Азербайджане (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
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