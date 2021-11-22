Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Нигерии в Азербайджане (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

БАКУ/Trend/ - 22 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Федеративной Республики Нигерия в нашей стране Якубу Сантураки Сулеймана.

Как сообщает Trend, посол Якубу Сантураки Сулейман вручил верительные грамоты Президенту Ильхаму Алиеву.

Затем глава государства побеседовал с послом.

Президент Ильхам Алиев сказал, что наши страны активно сотрудничают в различных международных организациях, отметил, что в период оккупации Нигерия всегда поддерживала справедливую позицию Азербайджана. Глава государства подчеркнул, что конфликт уже урегулирован военно-политическим путем.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за поддержку Нигерией продления председательства Азербайджана в Движении неприсоединения до 2023 года, расценил это как знак доверия и дружбы. Глава государства подчеркнул, что Азербайджан как председатель Движения неприсоединения отстаивает права государств-членов, поддерживает международное право и справедливость. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что в период своей деятельности в качестве посла Якубу Сантураки Сулейман внесет вклад в развитие двусторонних отношений.

Посол Якубу Сантураки Сулейман передал главе государства приветствия Президента Нигерии Мохаммаду Бухари.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия, просил передать и его приветствия главе государства Нигерии.

Посол сказал, что Нигерия и Азербайджан всегда являлись сторонниками справедливости, отметил, что его страна заинтересована в расширении сотрудничества с государствами-ченами Движения неприсоединения и Организации исламского сотрудничества, в частности, с Азербайджаном.

На встрече было подчеркнуто, что между нашими странами существуют хорошие политические связи, отмечены возможности для расширения торговых отношений.

Было подчеркнуто, что Азербайджан выделил стипендию для обучения студентов из государств-членов Движения неприсоединения и Организации исламского сотрудничества в нашей стране, в рамках данной стипендиальной программы студенты из Нигерии получают образование в высших учебных заведениях Азербайджана.