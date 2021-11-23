Франция не в состоянии выполнить свои обязательства в качестве сопредседателя МГ ОБСЕ – азербайджанский депутат (версия 2)

Политика 23 ноября 2021 12:20 (UTC+04:00)

(первая версия в 11:53)

БАКУ /Trend/ - Франция не в состоянии выполнить свои обязательства в качестве сопредседателя Минской группы (МГ) ОБСЕ.

Об этом сказал во вторник на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана депутат Солтан Мамедов, сообщает Trend.

Он отметил, что трехстороннее заявление, принятое главами Азербайджана, России и Армении 10 ноября 2020 года, положило конец войне, создало новые возможности для мира и сотрудничества в регионе.

"Карабахского конфликта больше нет, и в регионе появилась новая историческая возможность начать новый этап. К сожалению, некоторые страны своими нелогичными действиями пытаются помешать этой исторической возможности", - сказал Мамедов.

По его словам, прием армянских сепаратистов в Сенате Франции, на уровне фракции республиканцев, мэра города Валанс и представителей региона Рона-Альпы свидетельствует о проявлении двойных стандартов и неумении правильно оценить новые реалии, сложившиеся на Южном Кавказе.

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