Азербайджан одной из первых стран мира предпринял шаги для противодействия COVID-19 - ВОЗ

БАКУ /Trend/ - Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова, находящаяся в рабочей поездке в России, встретилась с директором регионального европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Хансом Клюге, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Говоря о продуктивном сотрудничестве между Азербайджаном и ВОЗ, Гафарова отметила продолжение развития связей с ВОЗ, действующей в стране с 1994 года, по различным направлениям.

Клюге был проинформирован о мерах по борьбе с COVID-19 в Азербайджане. Гафарова отметила, что Азербайджан – одна из стран, прилагающих усилия для достижения равного и справедливого доступа к вакцинам от COVID-19. Данная ВОЗ высокая оценка вкладу Азербайджана в борьбу с пандемией COVID-19 в глобальном масштабе вновь подтверждает важность инициатив страны для всего мира, добавила руководитель азербайджанского парламента.

Было отмечено, что Азербайджан в сжатые сроки оказал финансовую и гуманитарную помощь более чем 30 странам и международным организациям, включая добровольный взнос в ВОЗ в размере 10 миллионов долларов. Проведённые в апреле 2020 года по инициативе Президента Ильхама Алиева саммит Тюркского Совета, саммит Движения неприсоединения в мае того же года и специальная сессия Генеральной ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств в декабре прошлого года подтверждают, что Азербайджан – сильное государство, готовое принять на себя ответственность за решение общемировых проблем. Эти инициативы ещё раз продемонстрировали приверженность страны международной солидарности и сотрудничеству, сказала Гафарова.

Директор регионального европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге выразил удовлетворение встречей с председателем Милли Меджлиса и отметил высокую оценку вклада Азербайджана в борьбу с пандемией и усилия по её преодолению. Он подчеркнул успешное продолжение этого процесса, и особо отметил, что предпринятые азербайджанским правительством в начале пандемии шаги и принятые решения показали, что ситуация находится под полным контролем главы государства. Клюге поблагодарил Азербайджан за поддержку и вклад в глобальное реагирование на пандемию, и добавил, что Азербайджан одной из первых стран мира предпринял шаги для противодействия COVID-19.

(Перевод: Кямаля Сеидова)