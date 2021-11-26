Идет проработка вопросов, связанных со встречей в формате "3+3" – Руденко

БАКУ/Trend/ - Россия надеется, что проведение встречи в формате "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия - Россия, Турция, Иран) по Южному Кавказу является вопросом "недолгой перспективы". Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Пока идет проработка этих вопросов, нужно получить согласие всех участников. Когда оно будет достигнуто, мы объявим, где состоится встреча. Надеемся, что это вопрос недолгой перспективы", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Место для Грузии в формате "3+3" с участием трех республик Закавказья и России, Ирана и Турции будет сохраняться до тех пор, пока Тбилиси не выразит готовность принять участие в таких дискуссиях, отметил Руденко.

"Мы полностью открыты для участия грузин в этом процессе. Есть планы провести встречу в одной из столиц этих шести государств. Если Грузия не подтвердит готовность прибыть, стул останется для нее вакантным. Просто будет спокойно. Когда Грузия посчитает необходимым, когда она созреет для этого, будет являться таким же полноправным участником процесса", - сказал Андрей Руденко.