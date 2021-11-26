БАКУ / Trend / - На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружено тело еще одного армянского военнослужащего.

Об этом Trend сообщил координатор Информационного центра по азербайджанским пленным и заложникам Ахмед Шахидов.

Он заявил, что тело было найдено в ходе обысков, проводимых на территории Физулинского района

Тело армянского военнослужащего было передано Армении.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)