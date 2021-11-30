Азербайджан и Турция совместно разминировали в Карабахе территорию площадью 128 кв. км

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Турция совместно разминировали в Карабахе территорию площадью 128 квадратных километров.

Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

Как отмечает минобороны, Турция продолжает поддерживать Азербайджан в процессе разминирования освобожденных от оккупации территорий: "До сегодняшнего дня в результате совместной деятельности военных Турции и Азербайджана была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов территория площадью 128 квадратных километров".

Также сообщается, что обучение в этом направлении прошли 1 025 военнослужащих азербайджанской армии.

"Мы и впредь в соответствии с девизом "Два государства, одна нация" будем поддерживать в справедливой борьбе наших азербайджанских братьев", - говорится в сообщении минобороны Турции.

(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Нубар Кулузаде)