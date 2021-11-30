Резидент-координатор ООН выразила соболезнования в связи с крушением военного вертолета

БАКУ/Trend/ - Резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева выразила соболезнования в связи с крушением военного вертолета Государственной пограничной службы, в результате чего погибло 14 военных и постарадали двое, передает во вторник Trend.

"Опечалены известием о трагической катастрофе вертолета в Хызы. Искренние соболезнования семьям, потерявших близких. Желаю скорейшего выздоровления раненым", - написала Андреева на своей странице в Twitter.