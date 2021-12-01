Военный эксперт о расследовании в связи с крушением вертолета ГПС Азербайджана

БАКУ / Trend / - В Азербайджане 30 ноября во время тренировочных полетов на аэродроме "Гарагейбат" в Хызинском районе разбился военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана, в результате чего погибли 14 человек и двое получили ранения. Генеральная прокуратура проводит расследование в связи с инцидентом. Найден черный ящик вертолета, взяты показания свидетелей.

Как сообщает Trend, военный эксперт Руслан Имамгулиев отметил, что одной из предполагаемых причин крушения являются технические неполадки.

"Конечно, это происшествие будет расследовано специалистами. Выдвигать версии, не узнав причины аварии, это удар по имиджу азербайджанской армии. Распространение необоснованной информации в соцсетях или других источниках является провокацией. Наши высокопоставленные чиновники, в том числе начальник Государственной пограничной службы Эльчин Гулиев, были на месте происшествия. Надо дождаться результатов расследования. Не стоит верить неофициальным источникам", - заявил Руслан Имамгулиев.

Отметим, что начальник Государственной пограничной службы Эльчин Гулиев заявил вчера на брифинге, который состоялся в связи с крушением вертолета, что ни о каком постороннем воздействии в качестве причины речи быть не может.

"Пилот Физули Джавадов имел большой опыт. Он участвовал в Первой Карабахской войне. Вертолет был новым, недавно были проведены ремонтные работы. На данный момент черный ящик находится в Генпрокуратуре, будет проведено расследование и выяснена причина крушения вертолета ", - отметил Гулиев.

Глава пресс-службы Генеральной прокуратуры Гюнай Салимзаде сообщила журналистам, что не следует распространять в СМИ и соцсетях непроверенную информацию и создавать ажиотаж.

"В случае возникновения подобных случаев, виновные будут привлечены к ответственности", - отметила глава пресс-службы.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)