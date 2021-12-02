Азербайджан заслуживает похвалы за усилия по сохранению культурного наследия на благо мира - глава ИСЕСКО

БАКУ /Trend/ - Азербайджан заслуживает похвалы за усилия в работе по более высокому пониманию миротворчества и сохранению культурного наследия на благо мира.

Как передает в четверг Trend, об этом заявил генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик в своем видеообращении к участникам Форума партнеров глобальной кампании «Мир во имя культуры» (Peace4Culture Partners Forum) в Баку.

«Мы привержены поддержке Peace4Culture Partners Forum, который перекликается с нашей формой глобального альянса за мир», - сказал он.