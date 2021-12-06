Победа в Карабахе - самая значимая в тюркском мире после войны за независимость Турции - Азиз Санджар (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Для меня победа в Карабахе является самой значимой победой тюркского мира после войны за независимость Турции.

Как сообщает Trend, об этом сказал в понедельник на пресс-конференции лауреат Нобелевской премии Азиз Санджар.

Нобелевский лауреат отметил, что следил за ходом войны все 44 дня.

По его словам, в плане истории Шуша считается центром культуры тюркского мира.

"Я обещал, что после освобождения города Шуша поеду туда и совершу там намаз в мечети. К счастью, моя мечта сбылась", - сказал Санджар.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)