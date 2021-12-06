Президент Ильхам Алиев присвоил почетное звание "Заслуженный инженер" группе работников сферы связи и информационных технологий (версия 2)
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 декабря подписал распоряжение о присвоении почетного звания "Заслуженный инженер" работникам сферы связи и информационных технологий страны.
Согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в сфере связи и информационных технологий в Азербайджанской Республике почетное звание «Заслуженный инженер» присваивается следующим лицам:
Агаеву Ясину Надир оглу
Ахмедову Исламу Мамед оглу
Алибутаевой Малахат Гюльбала гызы
Алиеву Санану Аббасали оглу
Исмаилову Мусе Сейфаддин оглу
Кязымову Муслиму Билал оглу
Рустамову Музаффару Рустам оглу
Тагиеву Рази Мусарза оглу
Юсифову Игбалу Гиблали оглу.
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