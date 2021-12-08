В Нахчыване прошли учения спецназа (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Отдельной общевойсковой армии Нахчывана прошли тактико - специальные учения подразделений спецназа на тему «Проведение антитеррористических операций в населенных пунктах», сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"В ходе учений, проведенных согласно «Плану слаживания войск Нахчыванского гарнизона на 2021 учебный год», группам спецназа было поручено обезвредить террористическую группировку условного противника, планировавшую совершить провокацию среди мирного населения. Получившие задание группы спецназа при поддержке бронемашин и вертолетов атаковали населенные пункты, где прятались террористы. Раненые во время атаки военнослужащие были безопасно эвакуированы. На учениях, прошедших в условиях, максимально приближенных к реальной боевой обстановке, спецназовцы выполнили боевые элементы и задачи по пресечению диверсионно - провокационной деятельности противника. По итогам учений, за которыми наблюдали командующий Отдельной общевойсковой армией генерал-полковник Керем Мустафаев и представители ВС Турции, были высоко оценены умения личного состава по проведению боевых операций в населенных пунктах. Военнослужащим, задействованным в учениях, были вручены ценные подарки", - говорится в сообщении ведомства.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)