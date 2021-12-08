Полад Бюльбюльоглу и посол Франции в России обсудили итоги сочинской встречи

БАКУ /Trend/ - 8 декабря посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу принял чрезвычайного и полномочного посла Франции в Российской Федерации Пьера Леви.

Как сообщает Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в России, на встрече посол Азербайджана обменялся мнениями со своим французским коллегой о выполнении положений заявлений лидеров Азербайджана, России и Армении от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. При этом в ходе беседы были обсуждены итоги трехсторонней встречи на высшем уровне, состоявшейся в Сочи 26 ноября 2021 года.

Выразив благодарность за прием, посол Пьер Леви поинтересовался позицией Азербайджана по поводу постконфликтного времени, особенно ситуации после сочинской встречи.

Полад Бюльбюльоглу заявил, что Азербайджан, как отметил Президент Ильхам Алиев, готов к мирному процессу. В этом контексте было подчеркнуто, что, несмотря на то, что Азербайджан предпринял практические шаги в целях реализации положений этих заявлений, Армения до сих пор не выполнила эти обязательства.

Подчеркнув необходимость примирения Армении с нынешними реалиями и важность скорейшего восстановления экономических и транспортных связей в регионе, посол отметил встречи Рабочей группы на уровне заместителей премьер-министров трех стран. В этой связи он выразил уверенность, что открытие транспортных коммуникаций в регионе, в том числе Зангезурского коридора, в кратчайшие сроки создаст новые возможности для находящихся здесь стран, послужит сотрудничеству и миру.

Касаясь встречи лидеров Азербайджана, России и Армении в Сочи, Полад Бюльбюльоглу сказал, что эта встреча очень важна для нормализации отношений между Баку и Ереваном, и именно прямые контакты лидеров могут дать положительные результаты.

Затем посол Франции попросил сообщить ему подробности процесса делимитации границ между двумя странами.

Отметив, что были осуществлены соответствующие контакты по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией, посол подчеркнул необходимость скорейшего создания двусторонней комиссии, отметив, что начало этого процесса станет важным шагом на пути к миру и стабильности на Южном Кавказе, и сказал, что азербайджанская сторона готова к этой ответственной работе.

В тоже время, Полад Бюльбюльоглу подробно рассказал о масштабных реставрационных и восстановительных работах, проводимых на освобожденных нами территориях. Посол Азербайджана довел до сведения собеседника, что международный аэропорт в Физули был построен всего за 8 месяцев, а также в короткие сроки сдана в эксплуатацию отвечающая новым современным стандартам «Дорога Победы».

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В завершение встречи посол Азербайджана подарил своему французскому коллеге книги «Летопись победы» и «До и после оккупации Карабаха», изданные Фондом Гейдара Алиева.

Посол Франции Пьер Леви поблагодарил за интересную и полезную встречу.