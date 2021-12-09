Представитель Азербайджана принял участие в форуме демократии на Бали
БАКУ / Trend / - 9 декабря 2021 года на Бали (Индонезия) состоялось 14-е заседание форума демократии на тему "Демократия для человечества: Содействие экономической и социальной справедливости в период пандемии". Азербайджан на мероприятии представлял замминистра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев, сообщает Trend со ссылкой на МИД.
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