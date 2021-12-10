Глава МИД Азербайджана принял посла Кореи (ФОТО)

БАКУ / Trend / - 10 декабря 2021 года министр иностранных дел Азербайджана принял чрезвычайного и полномочного посла Республики Корея в Азербайджане Кима Тонга Опа по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране, сообщает Trend со ссылкой на МИД.

Министр Джейхун Байрамов с удовлетворением отметил развитие отношений между Азербайджаном и Кореей в политическом, экономическом, гуманитарном направлениях и высоко оценил усилия посла в этом направлении. Подчеркнув, что, вопреки пандемии, в последние годы двусторонние отношения продолжают развиваться, осуществляются визиты, в том числе визит председателя Комитета северного экономического сотрудничества при Президенте Республики Корея в Азербайджан, министр отметил потенциал расширения отношений.

Посол Ким Тонг Оп отметил плодотворное развитие отношений между двумя странами за 3 года дипломатической деятельности в Азербайджане и выразил благодарность за оказанную поддержку. Он пожелал Азербайджану и всему региону мира и прогресса.

Коснувшись празднования в следующем году 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Кореей, стороны выразили уверенность в том, что организация различных мероприятий внесет вклад в дальнейшее укрепление связей.

На встрече стороны также обсудили сотрудничество на многосторонних платформах и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Министр Джейхун Байрамов пожелал послу успехов в дальнейшей деятельности.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)