Азербайджан закупит новых роботов-миноискателей - Кямаледдин Гейдаров

БАКУ /Trend/ - Азербайджан для ведения расчистки от мин на освобожденных территориях закупит новых роботов миноискателей.

Как передает Trend, об этом сказал журналистам глава министерства по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров.

По его словам, в настоящее время продолжается увеличение числа специалистов-миноискателей.

"В этих местах армяне заложили много мин. Участки необходимо как можно скорее очистить, чтобы ускорить строительство и работы по благоустройству. В настоящее время, помимо устройств для обнаружения мин, ведутся работы также по закупке роботов-миноискателей. Эту работу проводит МЧС совместно с Агентством Азербайджана по разминированию и министерством обороны. В этом направлении ведется оперативная работа, обсуждаются вопросы", - сказал Кямаледдин Гейдаров.

Министр добавил, что чем больше зелени на местах, тем сложнее проводить работы по поиску мин.

"Но уже осень-зима, трава сохнет, поиски мин ускорились", - заявил он.