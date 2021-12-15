Узбекистан нацелен на дальнейшее развитие партнерских отношений с Азербайджаном - советник посольства

БАКУ /Trend/ - Узбекистан нацелен на дальнейшее развитие взаимовыгодных партнерских отношений с Азербайджаном.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду советник посольства Узбекистана в Азербайджане Махумаджан Батуралиев, выступая на церемонии открытия выставки Made in Uzbekistan в Баку.

По его словам, нынешняя выставка станет знаменательным событием в продвижении двусторонних торгово - экономических связей.

"Хочу пожелать нашим деловым кругам удачных переговоров и результативных подписаний контрактов", - сказал Батуралиев.

По словам советника, важно, чтобы Азербайджан и Узбекистан не конкурировали, а работали сообща в целях продвижения экспорта своей продукции.

(Автор: Натаван Рзаева. Редактор: Константин Шапиро)