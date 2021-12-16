БАКУ / Trend / - Азербайджан успешно сотрудничает со всеми зарубежными государствами, в том числе и с Европейским союзом, осуществляя независимую, основанную на национальных интересах политику.

Как сообщает Trend, депутат Милли Меджлиса Вугар Искандеров сказал, что Азербайджан развивает отношения с ЕС на основе равноправного партнерства. Он отметил, что этот момент был подчеркнут 14 декабря на встрече между главами Азербайджана Ильхамом Алиевым и Совета ЕС Шарлем Мишелем.

Депутат напомнил, что Шарль Мишель в июле 2021 года находился с визитом в Азербайджане.

"Как известно, в рамках визита Мишель и Президент Ильхам Алиев обсудили вопросы торгового оборота между ЕС и Азербайджаном, дополнительные возможности для сотрудничества, энергетической безопасности в контексте завершения проекта Южного газового коридора и перспективы увеличения объема природного газа, который будет экспортироваться на европейский рынок, в том числе новые возможности для открытия всех коммуникаций в регионе после Второй Карабахской войны, новые реалии региона, а также вопросы постконфликтного развития с точки зрения вопросов восстановления освобожденных территорий", - отметил он.

По словам Искандерова, одним из важных вопросов является энергетическая безопасность Европы.

"Отмечу, что благодаря проектам, реализуемым Азербайджаном в последние годы, энергетическая карта региона и Европы значительно обновилась. Азербайджан проявляет сильную политику в доставке нефтяных и газовых ресурсов потребителям по диверсифицированным маршрутам. С этой точки зрения Южный газовый коридор, рассчитанный на разработку месторождения "Шахдениз" и его доставку в страны Европы, является исключением", - заявил Искандеров.

Депутат отметил, что Азербайджан инициировал создание Южного газового коридора с целью экспорта газа и внесения нового вклада в энергетическую безопасность Европы.

"Благодаря Азербайджану 10 лет назад между Азербайджаном и Европейской комиссией была подписана Совместная декларация по проекту Южного газового коридора. Азербайджан на протяжении 10 лет и до сих пор активно сотрудничает в обеспечении энергетической безопасности Европы. Другой важный вопрос связан с желанием ЕС предпринять шаги для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Вопросы по демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы были обсуждены на встрече между Президентом Ильхамом Алиевым и Шарлем Мишелем 14 декабря в Брюсселе. Также состоялся обмен мнениями по вопросам открытия коммуникаций, гуманитарного характера и другим темам", - заявил Искандеров.

Политолог Джейхун Ахмедли сказал Trend, что расширение равноправного партнерства с ЕС является стратегическим выбором Азербайджана.

"Неслучайно, что с 2004 года Президент Азербайджана посещал Брюссель 9 раз. С 2012 главы Совета ЕС 4 раза, а с 2011 года главы Европейской комиссии 2 раза посещали Азербайджан. Азербайджан подписал или принял документы о стратегическом партнерстве с 9 государствами-членами ЕС. Кроме того, ЕС является нашим основным торговым партнером. Почти четверть нашей торговли осуществляется с ЕС. В 2020 году торговый оборот составил около 9,5 миллиарда долларов США. Объем общего экспорта из Азербайджана в государства-члены ЕС составляет 6,8 миллиарда долларов США. Азербайджан является одной из ключевых стран в обеспечении энергетической безопасности Европы. Стратегическое партнерство между ЕС и Азербайджаном строится на надежных основах", - сказал политолог.

По его словам, радует, что ЕС демонстрирует адекватный подход к реалиям постконфликтного периода.

"Организация эффективно участвует в миростроительстве. Например, при предоставлении Арменией карт минных полей в Агдамском районе взамен на передачу Еревану 15 задержанных армян. В этом была посредническая роль Шарля Мишеля. Кроме того, участие компаний из стран ЕС в восстановлении и разминировании освобожденных от оккупации территорий Азербайджана имеет важное значение. Также ЕС выразил намерение внести свой вклад в меры по укреплению доверия между Азербайджаном и Арменией, в том числе в процесс открытия коммуникаций в регионе. Надеемся и верим, что ЕС и впредь будет привержен своим инициативам", - подчеркнул Ахмедли.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)