Участок автодороги Горадиз-Агбенд площадью 190 га полностью очищен от мин и неразорвавшихся боеприпасов (ФОТО)

ДЖЕБРАИЛ /Trend/ - Агентство по разминированию Азербайджана продолжает работы по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов на участке автомобильной дороги Горадиз-Агбенд, проходящем по территории Джебраильского района, сообщает в четверг Карабахское бюро Trend.

Эта дорога является частью проекта под названием Зангезурский коридор.

«Операции по разминированию автомобильной дороги проводят Агентство по разминированию и минобороны Азербайджана. Агентство проводит их вдоль бывшей линии соприкосновения, на территории, которая чрезвычайно загрязнена минами. Операции по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов автодороги Горадиз-Агбенд агентство проводит с 31 августа. Согласно заказу, предусмотрено очистить 14-километровый участок дороги - с 22-го по 36-й километр. Шесть километров трассы на площади 190 гектаров полностью очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов. На этой территории обнаружены и обезврежены 752 мины и неразорвавшихся боеприпаса (396 противопехотных и 25 противотанковых мин, а также 331 неразорвавшийся боеприпас). К операциям по разминированию в рамках этого проекта минобороны приступило 1 июня 2021 года, и уже очищена территория площадью 558 гектаров», - сказали в Агентстве Азербайджана по разминированию.

(Автор: Аслан Мамедли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)