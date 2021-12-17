Беларусь поблагодарила Азербайджан за его позицию по совместной декларации саммита "Восточного партнерства"

БАКУ /Trend/ - 17 декабря главы МИД Азербайджана и Беларуси - Джейхун Байрамов и Владимир Макей провели телефонный разговор, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

"Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам повестки сотрудничества Азербайджана и Беларуси, обсудили перспективы развития двустороннего взаимодействия. Владимир Макей поблагодарил Азербайджан за его базирующийся на международном праве конструктивный подход к связанному с Беларусью параграфу совместной декларации, принятой по итогам VI саммита "Восточного партнерства". Министры также обменялись мнениями по ситуации в регионе и другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении.

Отметим, что Азербайджанская Республика не присоединилась к параграфу 11 совместной декларации саммита "Восточного партнерства" от 15 декабря 2021 года, а в отношении любых операций "в затронутых конфликтом регионах", упомянутых в параграфе 8 приложения к декларации, сделала оговорку "без соответствующего запроса и согласования с Азербайджанской Республикой".

На саммите председатель Совета ЕС Шарль Мишель официально заявил, что Азербайджан не согласился с пунктом 11 совместной декларации в связи с внутриполитической ситуацией в Беларуси и выразил свою позицию по этому пункту.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)