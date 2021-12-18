Президент Ильхам Алиев: В Армении действительно должны осознать эту золотую возможность

БАКУ /Trend/ - Мы будем ездить в Нахчыванскую Автономную Республику через территорию Армении. Здесь нет проигравшей стороны. Считаю, что в Армении действительно должны осознать эту золотую возможность.

Об этом сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью итальянской газете İl Sole 24 Ore.

Новость обновляется