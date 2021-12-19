Омбудсмен Азербайджана осуществляет миссию по установлению фактов разрушения кладбищ в Физули (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева осуществляет миссию по установлению фактов разрушения кладбищ во время оккупации вооруженными силами Армении Физулинского района.

Как сообщает Trend со ссылкой на Аппарат омбудсмена, в результате применения тяжелой артиллерии и запрещенного оружия против Азербайджана по указанию военно-политического руководства Армении безжалостно уничтожены все гражданские объекты, населенные пункты, исторические, культурные, религиозные памятники и даже кладбища, где похоронены наши соотечественники.

В ходе поездки проведен мониторинг на кладбищах города Физули и сел Гараханбейли, Дедели, Кюрдлар. Отчет о результатах миссии будет подготовлен и отправлен в международные и региональные организации.