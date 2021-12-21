«Железный кулак» Президента Ильхама Алиева не только восстановил историческую справедливость, но и формирует новый этап развития всего региона – Рамиль Усубов

БАКУ /Trend/ - «Железный кулак» Президента Ильхама Алиева не только восстановил историческую справедливость, но и формирует новый этап развития всего региона.

Как передает во вторник Trend, об этом в интервью газете "Aзербайджан" сказал секретарь Совета безопасности Азербайджана генерал-полковник Рамиль Усубов.

По его словам, историческая победа, одержанная Азербайджаном в 44-дневной Отечественной войне, возможно, единственное событие, в отношении которого, независимо от социального положения, политических взглядов, национальной и религиозной принадлежности граждан страны, нет различающихся мнений.

Рамиль Усубов отметил, что урегулирование под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева длившегося на протяжении двух столетий конфликта, торжество истины, справедливости являются особым историческим событием, которое будет с большой гордостью чтиться в истории Азербайджана как важный фактор государственности, источник гордости нашего народа.

"С этой точки зрения, я, и наверное, и все наши граждане, воспринимаем 2021 год именно как часть, продолжение победного периода. Эта победа, авторами которой являются наши Вооруженные силы и народ под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, показала всему миру возросшие за годы независимости мощь, развитие Азербайджана", - сказал он.

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