По инициативе Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой организовано новогоднее празднество для детей, нуждающихся в особой заботе и лишенных родительской опеки (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Ежегодно в преддверии Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года Фонд Гейдара Алиева радует детей, нуждающихся в особой заботе, создавая для них праздничное настроение. Не стал исключением и этот год.

Как сообщили в четверг Trend в Фонде Гейдара Алиева, в предыдущие годы при участии Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой во дворце "Бута" организовывались празднества для воспитанников детских домов и школ-интернатов, а также для детей с ограниченными возможностями здоровья. Однако в связи с тем, что скопление большого количества людей не соответствует правилам карантина, введенным из-за пандемии COVID-19, в последние два года Фонд организует эти мероприятия в иной форме.

В преддверии праздника сотрудники Фонда Гейдара Алиева, посетив в Баку и регионах страны детдома и школы-интернаты, а также учреждения соцобслуживания, передали детям поздравления Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, праздничные подарки с различными игрушками и сладостями. Вокруг праздничного стола было организовано веселье с участием Деда Мороза и любимых сказочных персонажей детей.

(Перевод: Кямаля Сеидова)