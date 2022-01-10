Хулуси Акар принял спецпредставителя Турции по Армении

БАКУ /Trend/ - Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар принял спецпредставителя по Армении Сердара Кылыча.

Как передает в понедельник Trend, об этом сообщило министерство национальной обороны Турции.

Напомним, что для нормализации отношений Турция и Армения назначили спецпредставителей. Первая встреча спецпредставителей двух стран намечена на 14 января в Москве.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)