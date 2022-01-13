Глава МИД Азербайджана встретился с исполнительным директором Американского еврейского комитета (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг принял делегацию во главе с исполнительным директором Американского еврейского комитета Дэвидом Харрисом.

Как передает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД, министр Джейхун Байрамов с удовлетворением сослался на встречу с Дэвидом Харрисом в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН и обсуждения с Американским еврейским комитетом.

Стороны выразили довольство развитием сотрудничества между правительством Азербайджана и еврейской общиной.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал противоположную сторону о текущей ситуации в регионе, в том числе предпринятых азербайджанском стороной шагах по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также продолжающихся военных провокациях Армении, убийстве азербайджанского военнослужащего два дня назад и о том, что ответственность за это несет Армения.

Дэвид Харрис поблагодарил за встречу и предоставленную информацию. Он подчеркнул важность обеспечения прочного мира и безопасности в регионе.

Стороны также обсудили перспективы развития азербайджано-американских отношений и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Перевод: Турал Гараджаев)