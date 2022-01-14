Россия передаст Азербайджану предложения Армении относительно комиссии по демаркации - Лавров

БАКУ/Trend/ - Россия передаст Азербайджану предложения Армении относительно комиссии по делимитации границы двух стран с ее последующей демаркацией.

Как сообщает Trend, об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

"Буквально вчера я общался с армянским коллегой, у которого новые предложения появились, мы их передаем Баку. Будем смотреть, как сделать так, чтобы она (комиссия) заработала как можно раньше", - сказал он.