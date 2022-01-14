Володимир Зеленский: Визит Президента Ильхама Алиева в Украину носит большой символический характер, это особый визит

БАКУ/Trend/- Сегодня я с удовольствием приветствую в Киеве нашего надежного партнера, моего друга Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева и членов возглавляемой им делегации. Его визит носит большой символический характер, это особый визит. По сути, совершается визит, который по времени совпал с 30-й годовщиной установления дипломатических отношений между нашими странами.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Украины Володимир Зеленский 14 января, выступая с заявлением для печати совместно с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Сегодня мы провели обмен мнениями в политической, экономической сферах, в области безопасности. Президенты Украины и Азербайджана подписали Заявление. Благодаря этому наши страны будут поддерживать друг друга в вопросах суверенитета и территориальной целостности, мы будем стремиться к защите наших международно признанных границ. В том числе мы будем заниматься вопросами безопасности в Каспийском и Черноморском бассейнах, будем вести совместную борьбу с терроризмом, вместе рассматривая все трудности и вместе изучая как региональные, так и глобальные проблемы, готовить ответные решения.

Разумеется, мы также будем уделять особое внимание укреплению наших отношений. Были подписаны 6 двусторонних документов - в области сельского хозяйства, транспорта, энергетики, торговли. Это очень важно. У нас большие планы, и сегодня мы провели с господином Президентом Азербайджана широкие обсуждения. Наша договоренность именно в области продовольственной безопасности, а также обсуждения, связанные с торговой сферой, создают широкие возможности»,- сказал Зеленский.