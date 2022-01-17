На территории Аллеи шехидов в Баку проводятся работы по благоустройству (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Согласно плану мероприятий в связи с 30-летней годовщиной трагедии 20 Января, на Аллее шехидов в Баку ведутся работы по благоустройству.

Как сообщает в понедельник Trend, к 30-летней годовщине трагедии 20 Января на Аллее шехидов, в частности, готовятся специальные композиции из гвоздик, ведется текущий ремонт, подрезаются ветки деревьев. Здесь обновлены газоны, посажены новые цветы, покрашены фонарные столбы, вымыты тротуары.

Все работы планируется завершить 19 января.

(Автор: Фарид Зохрабов. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Константин Шапиро)