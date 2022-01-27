Азербайджан - уникальная мусульманская страна, в которой проживает большая еврейская община - посол Израиля

БАКУ /Trend/ - Азербайджан - уникальная мусульманская страна, в которой проживает большая еврейская община.

Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик на мероприятии в Баку, посвященном памяти жертв Холокоста.

Дипломат отметил, что гордится этим фактом.

"И Израиль, и Азербайджан в свое время сплотила общая трагедия. Три тысячи азербайджанцев погибли в борьбе с фашизмом", - напомнил Дик.

Отметим, что в связи с Международным днем памяти жертв Холокоста официальные лица, дипломаты, эксперты, представители гражданского общества и СМИ Азербайджана принимают участие в мероприятии в Университете ADA, чтобы обсудить шаги по борьбе с антисемитизмом, разжиганием ненависти, ксенофобией и расизмом на глобальном уровне.

Мероприятие организовано представительством ООН, посольствами Израиля и Нидерландов, Центром анализа международных отношений Азербайджана и Университетом ADA.