МИД Азербайджана и Бахрейна провели второй раунд политконсультаций

БАКУ /Trend/ - 2 февраля в Манаме состоялся второй раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Бахрейна.

Как сообщили в среду Trend во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана, Бахрейн на политконсультациях представлял заместитель министра иностранных дел по политическим вопросам шейх Абдулла бин Ахмед Аль Халифа, Азербайджан – заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев.

Стороны обсудили на встрече нынешнее состояние отношений между двумя странами, а также пути их развития в политической, экономической, гуманитарной и других сферах.

Участники политконсультаций также обменялись мнениями по региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Азербайджанская сторона предоставила информацию о постконфликтной ситуации в регионе, в том числе о восстановительных, строительных и реинтеграционных работах на освобожденных от оккупации территориях.

(Перевод: Фидан Мустафаева)