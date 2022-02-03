Скончался военнослужащий Госпогранслужбы Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 3 февраля в воинской части Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС), расположенной в городе Евлах, в небоевых условиях скончался военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы сержант Набатализаде Джейхун Шахин оглу.

Как сообщили Trend в ГПС, на место происшествия были командированы руководящие лица Госпогранслужбы.

"Совместно с сотрудниками органов прокуратуры на месте происшествия проводятся следственные мероприятия", - отмечается в сообщении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)