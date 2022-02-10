Иранские компании заинтересованы в участии в восстановленовительных работах на освобожденных территориях Азербайджана – посол

БАКУ/Trend/ - Опытные иранские компании заинтересованы в участии в восстановленовительных работах на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом заявил посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави, на пресс-конференции, посвященной 43-й годовщине победы Исламской революции в Иране и 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

По словам Мусави, одним из важных вопросов в тесном экономическом сотрудничестве двух стран являются освобожденные территории.

«Иран рад освобождению этих территорий от оккупации. От оккупации было освобождено 132 км территории между Ираном и Азербайджаном. Эти территории являются важными направлениями для совместного экономического сотрудничества. Опытные иранские компании заинтересованы в скорейшем участии в восстановленовительных работах на освобожденных территориях Азербайджана. В связи с этим ожидается подписание соглашений», - добавил посол.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Фидан Мустафаева)