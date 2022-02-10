Развитие отношений с Азербайджаном в сфере медиа находится в центре внимания Ирана - посол

БАКУ /Trend/ - Развитие отношений с Азербайджаном в сфере медиа находится в центре внимания Ирана.

Как сообщает Trend, об этом заявил в четверг посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави на пресс-конференции, посвященной 43-й годовщине победы исламской революции в Иране и 30-летию установления дипломатических отношений с Азербайджаном.

По его словам, в Азербайджане и Иране действует ряд СМИ обеих стран.

«Официальные представители МИД Ирана и Азербайджана обсуждают вопросы развития сотрудничества СМИ двух стран. Взаимные визиты представителей СМИ будут способствовать развитию отношений Ирана и Азербайджана», - сказал Мусави.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)