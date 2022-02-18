Армянские ВС подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Товузского района

БАКУ /Trend/ - 18 февраля с 22:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Гюлели Товузгалинского района государственной границы, без какой-либо на то причины периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Мунджуглу Товузского района, передает Trend со ссылкой на Министерство обороны.

«Подразделениями нашей армии, расположенными в указанном направлении, были приняты соответствующие меры.

Потерь в личном составе и технике ВС Азербайджана нет. В настоящее время ситуация на этом направлении стабильная, оперативные условия находятся под полным контролем наших подразделений»,- говорится в сообщении ведомства.