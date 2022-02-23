Группа депутатов британского парламента выступила с совместным заявлением в связи с 30-й годовщиной трагедии в Ходжалы

БАКУ /Trend/ - 12 депутатов парламента Великобритании выступили с совместным заявлением в связи с 30-й годовщиной Ходжалинской трагедии.

Как сообщили Trend в посольстве Азербайджана в Великобритании, парламентарии в своем заявлении выразили соболезнования азербайджанскому народу, в особенности тем, кто потерял своих близких в результате этой трагедии, а также выразили солидарность с азербайджанским народом.

Авторы заявления охарактеризовали Ходжалинский геноцид как одну из самых трагических страниц новейшей истории Азербайджана. Они также напомнили о решении Европейского суда по правам человека от 22 апреля 2010 года, в котором события в Ходжалы были охарактеризованы как военное преступление и преступление против человечности.

В этом контексте в заявлении подчеркивается необходимость укрепления международного гуманитарного права для предотвращения в будущем подобных трагедий.

Британские парламентарии также приветствовали завершение конфликта и выразили надежду на то, что переговоры с участием всех заинтересованных сторон в регионе приведут к полной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Кроме того, в заявлении отмечается, что на постконфликтной стадии возник ряд таких вызовов, как разминирование территорий, восстановление коммуникаций и транспортных связей, делимитация и демаркация границ. Авторы документа призвали правительство Великобритании оказать содействие в решении этих проблем, в том числе в разминировании.

Это заявление является первой совместной инициативой британских депутатов в связи с Ходжалинской трагедией. К инициативе присоединились члены Палаты общин парламента Великобритании Боб Блэкмен, Дэвид Дугид, Боб Сили, Мэтью Оффорд, Дэн Поултер, члены Палаты лордов - лорд Ризби, лорд Шейх, лорд Килклуни, лорд Хосейн, лорд Эванс, баронесса Манзур и лорд Флайт.

25-26 февраля 1992 года армянскими военными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го мотострелкового полка в отношении населения города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В результате кровавой расправы над мирными жителями было убито 613 человек, 487 человек из числа мирного населения в результате полученных пулевых ранений стали инвалидами. Были убиты 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков. Полностью уничтожены восемь семей, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного. В ночь трагедии были взяты в заложники 1275 человек из числа мирного населения, о судьбе 150 из них до сих пор ничего не известно.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)