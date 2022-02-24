МИД Азербайджана обратился к соотечественникам, проживающим в Украине

БАКУ /Trend/ - В связи с ситуацией в Украине министерство иностранных дел Азербайджанской Республики призывает азербайджанских граждан, проживающих в Украине на постоянной и временной основе, не выезжать на территории, где сосредоточены военные силы (приграничные районы на востоке Украины), и не приближаться к военным объектам на украинской территории, передает Trend со ссылкой на азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

"Рекомендуем нашим гражданам без необходимости не покидать место жительства или оставаться в безопасных местах, а также ​​избегать поездок. Также рекомендуем им следить за официальной информацией властей Украины. В связи с особыми случаями наши граждане могут обращаться в посольство Азербайджанской Республики в Киеве по телефону (+380 73) 5050000 и электронной почте [email protected], в Почетное консульство в Харькове - (+38057) 7000531 и [email protected] В зависимости от развития ситуации, дополнительная информация будет предоставлена посольством Азербайджанской Республики в Украине", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.