В Азербайджане минутой молчания почтили память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 26 февраля в 17:00 на всей территории Азербайджана минутой молчания почтили память жертв Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Trend, на улицах столицы было приостановлено движение транспортных средств. В городах и районах, селах и поселках страны приспущены государственные флаги Азербайджана.

Тысячи жителей столицы Азербайджана 26 февраля, посещая мемориал, воздвигнутый в Хатаинском районе в память о жертвах трагедии, чтут память шехидов, возлагают к мемориалу венки и гвоздики. Ходжалинской трагедии были посвящены первые уроки в учебных заведениях. Памятные церемонии проходят во всех городах и районах страны и за рубежом.

Да упокоит Всевышний души всех шехидов!

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими военными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го мотострелкового полка в отношении населения города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В результате кровавой расправы над мирными жителями было убито 613 человек, 487 человек из числа мирного населения в результате полученных пулевых ранений стали инвалидами. Были убиты 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков. Полностью уничтожены восемь семей, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного. В ночь трагедии были взяты в заложники 1275 человек из числа мирного населения, о судьбе 150 из них до сих пор ничего не известно.